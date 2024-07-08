Москва, 8 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Он показал свою политическую волю к диалогу, мы воспринимаем это весьма и весьма позитивно. Считаем, что это может быть очень полезно», — сказал он.

Песков предположил, что у Орбана запланированы другие поездки и контакты. По его словам, очевидно, что премьер Венгрии расскажет своим коллегам по НАТО о впечатлениях от поездок в Россию и Китай.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путинаи Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Перед этим венгерский премьер побывал в Киеве.

По итогам переговоров Орбан назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

Утром 8 июля Орбан в Пекине провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Песков 8 июля отметил, что Путинне передавал через Орбана никаких посланий президенту США Джо Байдену. Он подчеркнул, что венгерский премьер предпринимает серьёзную инициативу, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон, в Москве это ценят.