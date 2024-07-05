Москва, 5 июля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине, сообщил 5 июля пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши.

Стрингер/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует его информационное агентство MTI.

Накануне СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто 5 июля отправятся в Москву.

После этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия как председатель Евросоюза сейчас якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.

Ранее стало известно, что 5 июля в московском аэропорту Внуково на фоне сообщений о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился борт из Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля во время визита в Киев премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.