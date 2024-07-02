Киев, 2 июля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь для того, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS ВСУ ведут обстрел

«Мы ценим мирные инициативы <…> Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — приводит слова Орбана агентство Reuters.

Вместе с тем отмечается, что Венгрия выразила желание подписать с Украиной двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов, включая проблему венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Мы желаем наладить отношения между нашими странами, мы желаем подписать широкое соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии», — цитирует венгерского лидера агентство.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским установление мира и вопросы двусторонних отношений. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана на Украину.

В свою очередь замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил в беседе с ИА Регнум, что визит Орбана и его переговоры с Зеленским демонстрируют лояльность Венгрии общим европейским позициям. Жарихин считает, что Орбан прибыл в Киев не как представитель своей страны, а как представитель Евросоюза, поскольку у Венгрии есть свои взгляды на происходящее, которые отличаются от взглядов Зеленского.

По словам эксперта, это протокольное мероприятие, и было бы преувеличением считать, что Венгрия является союзником России. Венгрия отстаивает свои интересы и не хочет серьёзно ссориться с другими странами Евросоюза, поскольку получает от них серьёзные субвенции, уточнил он.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

Так, в июне президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.