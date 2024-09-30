Прага, 30 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет согласовать место проведения переговоров между Россией и Украиной, взяв за основу модель китайско-бразильской мирной инициативы. Об этом 29 сентября сообщило швейцарское издание Die Weltwoche со ссылкой на самого венгерского политика.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

По словам министра, которые приводит газета, в Нью-Йорке он провёл «интенсивные переговоры» с представителями Бразилии и Китая. Его текущая цель — организовать саммит мира, в котором смогут принять участие делегации из Москвы и Киева. Встречи в Нью-Йорке Орбан назвал продолжением «зондирующих переговоров», которые до этого у него состоялись по отдельности с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Орбан отметил, что в настоящий момент над мирной инициативой работают 15 стран, в число которых также входят Франция и Швейцария. Сейчас государства обсуждают потенциальное место проведения саммита.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Орбан заявил, что Венгрия продолжит выступать с инициативами для урегулирования украинского конфликта. Также он заявил, что имеет в кармане «ещё несколько козырей» миротворческой миссии.

6 сентября Орбан заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта должно стать прекращение огня. Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией.

Летом Орбан посетил Москву и обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Затем он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вместе с тем испанская газета El País ранее написала, что власти Венгрии заверили Евросоюз в завершении миротворческой миссии по Украине.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.