Черноббьо, Италия, 6 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Прекращение огня должно стать первым шагом для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение 6 сентября высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Мир никогда не наступит, если мы и дальше будем ждать мирного плана, который будет приемлем для обеих сторон. Первым шагом для урегулирования украинского конфликта должно стать прекращение огня», — пояснил венгерский премьер, выступая на экономическом форуме в итальянском городе Черноббьо.

Орбан считает, что стороны конфликта не стремятся достичь мира, поэтому нужна настоящая мирная миссия, которую поддержало бы обширное международное сообщество, как страны Юга, так и Европы.

«Мы все должны продемонстрировать, что заинтересованы в достижении мира», ― подчеркнул глава венгерского правительства.

Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией. Венгерский лидер заявил, что началом урегулирования конфликта не может быть мирный план: его обсуждению и составлению должны предшествовать коммуникация, а потом прекращение огня.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля премьер-министр Венгрии посетил Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным путей урегулирования конфликта на Украине. 8 июля в продолжение «мирной миссии» он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

12 июля Орбан опубликовал видео своего приезда во Флориду на встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Группа общественных деятелей Германии 1 сентября опубликовала по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны открытое письмо в газете Berliner Zeitung, в котором призвала Берлин и Париж выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине. По их словам, целью должно быть прекращение огня и проведение мирных переговоров без каких-либо предварительных условий.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.