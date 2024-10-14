Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Около 115 снарядов за сутки выпустило ливанское шиитское движение «Хезболла» по территории Израиля. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

Уточняется, что на 23:30 мск границу Ливана и Израиля пересекли около 115 снарядов, выпущенных движением «Хезболла» по израильской территории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших при взрыве беспилотника 13 октября на севере Израиля достигло 67 человек. Всего было два беспилотника, один из них удалось перехватить в районе Крайот к северу от Хайфы, он не причинил повреждений. Второй беспилотник продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что атаковало штурмовыми беспилотниками лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой» начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры и рации. Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. 20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.

7 октября израильские военные атаковали южный пригород Бейрута. В Тель-Авиве заявили, что, по сведениям ЦАХАЛ, там находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.

ЦАХАЛ также заявила, что ВВС Израиля за час ударили по 120 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Уточнялось, что в операции принимали участие 100 израильских самолётов.

9 октября армия Израиля зафиксировала залп из 90 ракет с территории Ливана по северным районам Израиля. Некоторые из них, по заявлению Тель-Авива, удалось перехватить.

Вечером следующего дня Израиль нанёс авиаудар по центральному району ливанской столицы. По словам очевидцев, два удара пришлись по зданиям в Рас ан-Набаа.