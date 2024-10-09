Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала залп из 90 ракет с территории Ливана по северным районам Израиля, некоторые из них удалось перехватить, сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале 9 октября.

Chen Junqing/Global Look Press

«После сирен, которые звучали между 16:41 и 16:49 в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и южных Голанских высот, было зафиксировано около 90 запусков снарядов с территории Ливана на территорию Израиля. Некоторые из снарядов были перехвачены ВВС Израиля, упавшие снаряды были идентифицированы», — указано в посте.

Уточняется, что пожарно-спасательные службы Израиля уже работают над тушением пожаров в этом районе.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля ударили по 120 объектам «Хезболлы» на юге Ливана за час. Уточняется, что в данной операции принимали участие 100 израильских самолётов. Две больницы в Бейруте приостановили свою работу из-за атак ВВС Израиля. По данным телеканала Al Mayadeen, на южный пригород Бейрута совершили 15 авианалётов, израильская авиация подвергла бомбардировке установленные на территории медучреждения палатки, в которых нашли убежище перемещённые лица. Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, так как, по сведениям ЦАХАЛ, там якобы находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.

8 октября ВВС Израиля нанесли удар по центру Дамаска. По информации телеканала Al Hadath, погибли не менее четырёх человек. 2 октября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате авиаудара израильской авиации по многоквартирному жилому дому в районе Меззе столицы Сирии погиб Хасан Джафаар Кассир, зять убитого ранее генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

6 октября ЦАХАЛ объявила о проведении контртеррористической операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по десяткам объектов, заявленных как принадлежащие инфраструктуре ХАМАС.

4 октября израильские войска нанесли удар по Тулькарму на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, согласно заявлению ЦАХАЛ, ликвидирован Захи Ясер ар-Разак Уфи, глава местной ячейки ХАМАС. По утверждению израильских военных, Уфи отвечал за поставки оружия находящимся в этом районе боевикам и организовывал террористические атаки в Иудее и Самарии.