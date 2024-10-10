Бейрут, 10 октября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Израиль вечером 10 октября нанёс авиаудар по центральному району ливанской столицы Бейрута, передаёт Reuters со ссылкой на службы безопасности Ливана.

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По словам очевидцев, после нанесения удара в центре Бейрута поднялся густой столб дыма.

«Два удара вражеские самолёты нанесли по зданиям в Рас ан-Набаа только что», — в свою очередь приводит слова очевидца «РИА Новости».

9 октября ИА Регнум передавало, что армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала залп из 90 ракет с территории Ливана по северным районам Израиля. Некоторые из них, по заявлению Тель-Авива, удалось перехватить.

Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, так как, по сведениям ЦАХАЛ, там находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения, заявляли в Тель-Авиве.

7 октября ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля ударили по 120 объектам «Хезболлы» на юге Ливана за час. Уточнялось, что в операции принимали участие 100 израильских самолётов.