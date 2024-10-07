Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. ВВС Израиля совершили крупнейший авианалёт на южный Ливан, в результате которого за час было атаковано 120 объектов шиитского движения «Хезболла», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Сегодня на основе точных данных военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана. Эти цели принадлежали различным подразделениям террористической организации «Хезболла», включая региональные подразделения южного фронта «Хезболлы», силы Радван (элитное подразделение. — Прим. ред.), ракетные силы и разведывательное управление», — отмечено в публикации.

Уточняется, что в данной операции принимали участие 100 израильских самолётов.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября две больницы в Бейруте приостановили свою работу из-за атак ВВС Израиля. По данным телеканала Al Mayadeen, на южный пригород Бейрута совершили 15 авианалётов, израильская авиация подвергла бомбардировке установленные на территории медучреждения палатки, в которых нашли убежище перемещённые лица. Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, так как, по сведениям ЦАХАЛ, там якобы находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.

6 октября ЦАХАЛ объявила о проведении контртеррористической операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по десяткам объектов, заявленных как принадлежащие инфраструктуре ХАМАС.

4 октября израильские войска нанесли удар по Тулькарму на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, согласно заявлению ЦАХАЛ, ликвидирован Захи Ясер ар-Разак Уфи, глава местной ячейки ХАМАС. По утверждению израильских военных, Уфи отвечал за поставки оружия находящимся в этом районе боевикам и организовывал террористические атаки в Иудее и Самарии.