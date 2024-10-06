Бейрут, 7 октября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли серию ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом в ночь на 7 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Утверждается, что израильские военные атаковали командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другую инфраструктуру шиитского движения в столице Ливана и окрестностях.

«За последние несколько часов израильские ВВС нанесли удары по складам оружия «Хезболлы»… Зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По информации израильских военных, объекты «Хезболлы» якобы намеренно размещены в самом центре Бейрута и жилых кварталах.

Также сообщается, что в ночь на 7 октября ВВС Израиля атаковали ряд целей в районе долины Бекаа и на юге Ливана, поразив несколько объектов, в том числе командный центр и пусковую установку.

Как передавало ИА Регнум, до этого ЦАХАЛ сообщила, что в течение суток 6 октября с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено более 120 снарядов. Ближе к полуночи, после того как в нескольких северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, израильские средства противовоздушной обороны обнаружили ещё около 20 снарядов, выпущенных с территории Ливана. Ракеты-перехватчики сбили несколько воздушных целей.