Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Количество пострадавших при взрыве беспилотника 13 октября на севере Израиля достигло уже 67. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По предварительным данным, не менее 67 человек пострадали в результате падения запущенного из Ливана беспилотника в районе населённого пункта Биньямина на севере Израиля.

Состояние четырёх пострадавших оценивается как критическое, девять человек находятся в тяжёлом состоянии.

При этом отмечается, что в районе атаки беспилотников не объявлялась воздушная тревога. «ЦАХАЛ» выясняет причину, по которой не сработали сирены.

Всего было два беспилотника, один из них удалось перехватить в районе Крайот к северу от Хайфы, он не причинил повреждений. Второй беспилотник продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что атаковало штурмовыми беспилотниками лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

Как сообщало ИА Регнум, район Биньямина на севере Израиля атаковали беспилотники ливанского движения «Хезболла». Трое раненых находятся в критическом состоянии, ещё пятеро — в тяжёлом состоянии. Некоторых пострадавших с места атаки на вертолётах доставили в больницы.

«Хезболла» атаковала город Тверию и штаб войск Израиля в Цфате. Под удар движения попали армейские казармы в Зарите и военный штаб. По утверждению «Хезболлы», удар также был нанесён по предприятию по производству взрывчатки.

Ранее израильские военные заявили, что засекли запуск 30 ракет с территории Ливана по Израилю и сумели перехватить часть выпущенных. По данным Тель-Авива, были зафиксированы «падения снарядов» в районе Верхней Галилеи. Информации о пострадавших не поступало.