* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Париж, 15 октября, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Приговор Замоскворецкого суда Москвы в отношении Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который получил три года колонии общего режима, является «чрезвычайно суровым» наказанием. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Французское ведомство опубликовало документ на своём сайте. Винатье признали виновным по делу о нарушении закона об иностранных агентах. По информации следствия, фигурант занимался незаконным сбором информации о военной и военно-технической деятельности России.

МИД Франции в ответ выразил мнение о том, что законодательство об иноагентах, действующее в РФ, якобы способствует «систематическому нарушению основных свобод». Министерство потребовало от властей России немедленно освободить Винатье и вновь призвало отменить законы, касающиеся деятельности иностранных агентов.

В МИД Франции также заявили, что по-прежнему готовы оказывать мужчине помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Лорана Винатье задержали в Москве в начале июня. По данным правоохранителей, мужчина несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, но не информировал об этом уполномоченные органы.

Следователи возбудили против него уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). В Федеральной службе безопасности считают, что иностранные спецслужбы могли использовать эти сведения для нанесения ущерба безопасности России.

В августе СК РФ объявил о завершении расследования этого уголовного дела, и материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. В середине сентября Винатье признал в суде вину в уклонении от обязательств иноагента. На его имущество был наложен обеспечительный арест.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника «пропагандой» и призвал Москву как можно скорее освободить мужчину.