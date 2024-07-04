* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 июля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Обеспечительный арест наложен на имущество гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), собиравшего военные сведения о России. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщает 4 июля MK.RU.

ЦОС ФСБ РФ Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Арест наложен на имущество 26 июня в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Иностранцу инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Накануне в ФСБ сообщили, что Винатье путём установления многочисленных контактов получал военные сведения, которые иностранные спецслужбы могут использовать в ущерб безопасности России. Француз общался с военными экспертами, учёными, госслужащими, политологами, социологами, экономистами.

Как сообщало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении француза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

На заседании суда 7 июня Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его заключили под стражу на два месяца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника пропагандой и призвал Москву к скорейшему освобождению Винатье.

Согласно информации из открытых источников, Винатье числится старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сферу его компетенций входили вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.