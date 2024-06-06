Москва, 6 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений, сообщил 6 июня Следственный комитет.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России задержанный собирал на протяжении нескольких лет, не ставя об этом в известность уполномоченные органы.

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он (задержанный. — Прим. ред.) неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», — сказано в сообщении СК.

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Подозреваемого задержали, он доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметила также пресс-служба Следственного комитета.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 30 мая сообщила о предотвращении в Крыму подготовленной украинскими спецслужбами серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники ведомства задержали четверых диверсантов — жителей Крыма, завербованных Киевом. Они выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях российских военных, о расположении объектов противовоздушной обороны России и топливно-энергетического комплекса. Также Киев интересовали данные об организации охраны и обороны Крымского моста.

Также в мае жителя Мелитополя Запорожской области выдворили из страны за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях. Ему запрещён въезд в Россию в ближайшие 20 лет. Сотрудники управления ФСБ установили, что злоумышленник, действуя по идеологическим мотивам, предпринял попытку собрать и передать Киеву сведения о дислокации военной техники и военнослужащих ВС РФ на территории Запорожской области. В социальных сетях мужчина также распространял информацию, оправдывающую противоправную деятельность украинских националистических формирований.