Париж, 8 июня, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к скорейшему освобождению француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом зашла речь 7 июня на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Мероприятие транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

«Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его», — заявил Макрон.

При этом обвинения в отношении Винатье он назвал якобы «элементами пропаганды».

Как передавало ИА Регнум, француза задержали 6 июня в Москве. По данным следствия, он несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не ставя в известность уполномоченные органы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

Согласно данным открытых источников, Винатье — старший советник швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере его компетенций были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.

Макрон пообещал обеспечить задержанного француза консульской защитой.

7 июня Замоскворецкий суд Москвы заключил Винатье под стражу на два месяца, до 5 августа. Гражданин Франции признал вину в сборе военных сведений.