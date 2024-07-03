* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Французский гражданин Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в ходе бесед с экспертами и госслужащими получал военные сведения, которые иностранные спецслужбы могут использовать в ущерб безопасности России. Об этом 3 июля сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье

По данным ведомства, иностранец установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества и с государственными служащими. Помимо чиновников, он общался с политологами, социологами, экономистами и военными экспертами.

«В ходе общения с указанными категориями лиц француз в том числе собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении француза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

На заседании суда 7 июня Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его заключили под стражу на два месяца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника пропагандой и призвал Москву к скорейшему освобождению Винатье.

Согласно информации из открытых источников, Винатье числится старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сферу его компетенций входили вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.