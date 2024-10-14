* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы приговорил гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в России иноагентом) к трём годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Иностранца признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). По информации следствия, фигурант занимался незаконным сбором информации о военной и военно-технической деятельности России.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 6 июня Лорана Винатье задержали в Москве по подозрению в сборе сведений военного характера. По версии следствия, он несколько лет собирал данные о военной и военно-технической деятельности России. При этом француз не информировал об этом уполномоченные органы.

Против Винатье возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Иностранные спецслужбы могли использовать эти сведения для нанесения ущерба безопасности России.

В августе расследование уголовного дела было завершено. Материалы поступили в суд для рассмотрения по существу. В середине сентября на суде Винатье признал в суде вину в уклонении от обязательств иноагента.