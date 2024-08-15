* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, завершено, сообщила 15 августа пресс-служба столичного Следственного комитета в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Французской Республики. Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что в ходе расследования уголовного дела проведён значительный комплекс следственных и процессуальных действий, получено заключение лингвистической судебной экспертизы, выводы которой в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершении преступления. Кроме того, в ходе допроса Винатье признал вину в полном объёме.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как передавало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

Винатье в ходе бесед с экспертами и госслужащими получал военные сведения, которые иностранные спецслужбы могут использовать в ущерб безопасности России, сообщал Центр общественных связей ФСБ.

На заседании суда 7 июня Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его заключили под стражу на два месяца. На имущество Винатье был наложен обеспечительный арест.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника «пропагандой» и призвал Москву к скорейшему освобождению Винатье.