* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Гражданин Франции Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил в суде, что полностью признаёт вину в уклонении от обязательств иноагента. Об этом 16 сентября сообщают «Известия».

Кирилл Зыков / РИА Новости

Отмечается, что Винатье неоднократно приезжал в РФ и проводил встречи с российскими гражданами. В ходе разговоров он узнавал сведения о военно-политической, стратегической обстановке, мобилизации, а также уровне боевой подготовки Вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

В Центр общественных связей ФСБ сообщили, что Винатье в ходе бесед с экспертами и госслужащими получал военные сведения, которые иностранные спецслужбы могли использовать в ущерб безопасности России.

15 августа следователи завершили расследование уголовного дела в отношении француза, уточнив, что им удалось собрать достаточную доказательную базу. 21 августа материалы передали в суд для рассмотрения.