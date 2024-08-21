* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 августа, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) передано в суд. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Софья Сандурская/ТАСС

«Уголовное дело с утверждённым прокуратурой Центрального административного округа обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Винатье обвиняется в нарушении российского законодательства РФ об иноагентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Установлено, что он, будучи сотрудником зарубежной негосударственной некоммерческой организации, постоянно проживающим за пределами России, в течение нескольких лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Винатье завершено. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объёме.

Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. По данным следствия, информацию он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в ходе бесед с экспертами и госслужащими Винатье получал военные сведения, которые иностранные спецслужбы могут использовать в ущерб безопасности России.

На заседании суда 7 июня Винатье заключили под стражу на два месяца. На его имущество был наложен обеспечительный арест.