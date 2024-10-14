Штат Калифорния, США, 14 октября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. В США задержали 49-летнего Вема Миллера по подозрению в подготовке покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа в ходе митинга в Коачелле (штат Калифорния). Мужчину шокировали подобные обвинения, заявил он изданию Southern California News Group.

Gage Skidmore Митинг Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании

«Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред», — сказал Миллер.

Силовики посчитали, что он пытался провезти оружие на мероприятие.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Трамп выступал на предвыборном митинге в штате Калифорния. Полицейские остановили автомобиль Вема Миллера в 400 метрах от места выступления экс-главы Белого дома. У мужчины обнаружили поддельный пропуск для прессы. Силовики обыскали машину и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими удостоверениями, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин большой ёмкости. Водителя задержали по обвинению в хранении оружия, позже Миллера отпустили под залог в 5 тыс. долларов. Правоохранители заявили, что инцидент не был попыткой покушения.

При этом ранее шериф американского округа Риверсайд Чад Бьянко утверждал о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа. Он рассказал, что его помощники задержали подозрительного мужчину с оружием.

Американский лидер Джо Байден 11 октября отдал приказ охранять Трампа как действующего президента США. По его словам, при необходимости Трампу передадут военную технику. Также Байден направил сообщения в правительство Ирана, в которых заявил, что любые попытки покушения на жизнь Дональда Трампа должны прекратиться.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Стрелявший, 20-летний американец Томас Мэттью Крукс, был убит на месте сотрудниками Секретной службы. Второе покушение на экс-президента США было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал. ФБР в тот же день информировало о задержании подозреваемого Райана Уэсли Рута. Через несколько дней ему официально предъявили обвинения в покушении на Трампа и ряде других преступлений. В ходе судебного заседания во Флориде Рут отказался признать вину.