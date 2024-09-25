Флорида, США, 25 сентября, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Поддерживающему Украину американцу Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Установлено, что потенциальный убийца выслеживал жертву во Флориде больше месяца. Об этом сообщил телеканал CNN.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Рут

По информации издания, Райан Рут умышленно пытался убить Трампа, основного кандидата в президенты. Обвиняемому грозит пожизненный срок.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября от ФБР стало известно об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам политик не пострадал, силовики задержали стрелявшего.

Рута обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером.

Выяснилось, что Рут бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.

До этого в Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Политик получил лёгкое ранение, у него оказалось задето ухо. Стрелявший в Трампа 20-летний американец Томас Мэттью Крукс был убит на месте сотрудниками Секретной службы.