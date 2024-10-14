Штат Калифорния, США, 14 октября, 2024, 03:13 — ИА Регнум. В ФБР заявили, что не считают инцидент в Калифорнии с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где 12 октября выступал кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на экс-президента. Об этом написала газета New York Post.

49-летний Вем Миллер

Автомобиль 49-летнего Вема Миллера полицейские остановили в 400 метрах от места выступления Трампа. У него был поддельный пропуск для прессы. Полицейские обыскали машину и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими удостоверениями, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин большой ёмкости.

Мужчину задержали по обвинению в хранении оружия, но позже Миллера отпустили под залог в 5 тыс. долларов.

В силовых структурах заявили, что инцидент не был попыткой покушения.

«Секретная служба считает маловероятным, что Миллер пытался убить Дональда Трампа, и ФБР не расследует это как таковое», — заверили издание источники, добавив, что Миллер является членом антиправительственной ультраправой группировки и, вероятно, имел оружие только для личной защиты.

Отмечается, что Миллер имеет обширную историю мелких столкновений с законом.

Как сообщало ИА Регнум, шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния США Чад Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа. Он рассказал, что его помощники задержали подозрительного мужчину с оружием.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Второе покушение было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал.

ФБР в тот же день информировало о задержании подозреваемого Райана Уэсли Рута. В ходе судебного заседания во Флориде Рут отказался признать вину.

11 октября глава Белого дома Джо Байден отдал приказ охранять Трампа как действующего президента США. По его словам, при необходимости Трампу передадут военную технику. Также Байден направил сообщения в правительство Ирана, в которых заявил, что любые попытки покушения на жизнь Дональда Трампа должны прекратиться.

Выборы в США пройдут 5 ноября.