Штат Калифорния, США, 14 октября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния США Чад Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа 12 октября.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

По словам шерифа, его помощники задержали мужчину на блокпосту перед местом выступления Трампа. 49-летний Вем Миллер в машине пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин с боеприпасами большой ёмкости. Он был задержан, при этом сопротивления он не оказал.

«Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения», — сообщил Бьянко журналистам.

Вем Миллер является членом правой антиправительственной группировки. При досмотре у него были обнаружены фальшивые билеты для проезда на территорию выступления Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Стрелявший, 20-летний американец Томас Мэттью Крукс, был убит на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на экс-президента США было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал. ФБР в тот же день информировало о задержании подозреваемого Райана Уэсли Рута. Через несколько дней ему официально предъявили обвинения в покушении на Трампа и ряде других преступлений. В ходе судебного заседания во Флориде Рут отказался признать вину.

11 октября глава Белого дома Джо Байден отдал приказ охранять Трампа как действующего президента США. По его словам, при необходимости Трампу передадут военную технику. Также Байден направил сообщения в правительство Ирана, в которых заявил, что любые попытки покушения на жизнь Дональда Трампа должны прекратиться.

Опасения по поводу высокого риска начала третьей мировой войны выразил Дональд Трамп 12 октября на митинге перед сторонниками в штате Калифорния.