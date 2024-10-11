Вашингтон, 11 октября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден поручил министерству обороны США оказать содействие в обеспечении безопасности экс-главы Белого дома Дональда Трампа так, если бы он занимал пост действующего президента страны.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали всё, что необходимо. Как если бы он был действующим президентом», — ответил 11 октября Байден журналистам на вопрос о возможности выполнить Пентагоном запрос избирательного штаба Трампа о предоставлении военных самолёта и автомобилей.

Байден добавил, что если запрос на такую технику подпадает под данную категорию, то прекрасно, иначе предоставлять её не следует.

Трампу передадут военную технику, только если он не запрашивает истребители F-15, отшутился президент США.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Стрелявший в бывшего главу Белого дома 20-летний американец Томас Мэттью Крукс был убит на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал. ФБР в тот же день информировала о задержании подозреваемого Райана Уэсли Рута. Через несколько дней ему официально предъявили обвинения в покушении на Трампа и ряде других преступлений. В ходе судебного заседания во Флориде Рут отказался признать вину.

Две попытки покушения на экс-президента вскрыли проблемы в Секретной службе США, написала газета The New York Times. По данным издания, в 2022 и 2023 финансовых годах уволились 1,4 тыс. из 7,8 тыс. сотрудников. Это крупнейший отток персонала как минимум за последние 20 лет. Основными причинами увольнения сотрудников назвали частую сверхурочную работу, которая могла не оплачиваться, фаворитизм и проблемы с внедрением передовых технических средств. Негативно сказалась инициатива по повторному приёму на работу вышедших на пенсию агентов, из-за чего многие сотрудники увольнялись, чтобы потом получать зарплату и пенсию одновременно.