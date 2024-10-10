Москва, 10 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Упоминания России стали неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, а то, какой характер носят эти упоминания, не свидетельствует о высоком уровне политической культуры в этой стране, заявил 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Можно только выразить сожаление. Вряд ли это свидетельствует о высоком уровне политической культуры. Тем не менее, это реальность, которую мы наблюдаем», — сказал Песков журналистам.

При этом едва ли можно говорить о том, что подобные упоминания России навредят двусторонним отношениям, сказал Песков. Отношения РФ и США находятся на таком уровне, что трудно себе представить, что может ещё сильнее опустить его, пояснил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат в президенты США, действующий вице-президент страны Камала Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы имевшие место контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

Оскорбительные высказывания Харрис в адрес Путина неприемлемы, это пример хамства, ныне свойственного политикам этой страны, отмечалось в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Действующий президент США Джозеф Байден ранее также неоднократно оскорблял Путина, в частности, называя его в беседах со СМИ и публичных выступлениях «диктатором», «мясником», «убийцей» и «чистейшим бандитом».

Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто как обзывается, тот сам так и называется». Хамство США идёт им в стратегическом плане только во вред, такого поведения никто в мире Вашингтону не простит, отмечал также президент. Путин никогда не ведёт себя невежливо в отношении лидеров других стран, а потому для него было непостижимо, когда Байден назвал его «убийцей», отмечал ранее Песков.