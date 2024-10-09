Вашингтон, 9 октября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания американского вице-президента Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы. Это пример хамства, ныне свойственного политикам этой страны, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Michael Fuhr/Fema/Global Look Press Камала Харрис

Ранее Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы контакты с Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США в адрес президента России. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты добавили, что поведение американских политиков указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение». Но им следует смириться с политикой, основанной на национальных интересах, которую проводит Москва, и не оскорблять сплотившийся вокруг своего лидера российский народ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин ответил поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» на оскорбления президента США Джо Байдена, который не раз неуважительно высказывался в его адрес. Так, в июле на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне американский лидер обвинил Путина в возвращении к жизни старейших, глубочайших страхов Европы. В конце мая, выступая перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте, Байден назвал Путина «жестоким тираном», а ранее, в конце марта, сравнил российского лидера с «мясником» и «бандитом».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин не реагирует на хамские высказывания со стороны Байдена, который тем самым вредит собственной репутации. По словам представителя Кремля, Путин не будет отвечать «на подобные наглости» и не собирается опускаться до уровня американского коллеги.