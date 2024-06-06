Вашингтон, 6 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время интервью телеканалу ABC News назвал президента России Владимира Путина «диктатором», который «беспокоит его на протяжении 40 лет».

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«Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор», — сказал президент Соединённых Штатов.

Американский лидер не стал пояснять, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с Путиным более 40 лет назад.

Согласно официальной биографии российского лидера, в 1984 году в звании майора юстиции Путин был откомандирован на обучение в институт КГБ СССР по специальности «Внешняя разведка». Там будущий президент России продолжил изучение немецкого языка и прошёл подготовку к службе в ГДР, к которой приступил в 1985 году.

При этом Байден в период с января 1973 года по январь 2009 года занимал должность сенатора от штата Делавэр.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления 25 мая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк Байден назвал российского лидера «жестоким тираном».

По словам российского посла в США Анатолия Антонова, такое поведение недопустимо для любого ответственного политика, а тем более главы государства. Дипломат добавил, что американским правящим кругам пора смириться с позицией Москвы. Выпадами в адрес Путина Байден оскорбляет весь российский народ, который сплотился вокруг национального лидера и демонстрирует непоколебимость.

В конце марта Байден сравнил Путина с «мясником», когда говорил о необходимости привлечь дополнительные средства и обеспечить помощь Украине. Ранее он также называл Путина «убийцей», «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин до уровня американского коллеги опускаться не станет, при этом недипломатичные выражения Байдена в адрес российского лидера оскорбляют только сами США.

По мнению журналистов немецкого издания Junge Welt, попытки Байдена оскорбить Путина говорят о панике Вашингтона на фоне ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.