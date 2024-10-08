Вашингтон, 9 октября, 2024, 00:42 — ИА Регнум. До оскорблений в адрес президента России Владимира Путина опустилась кандидат на пост главы Белого дома Камала Харрис (Демократическая партия), критикуя своего оппонента Дональда Трампа (Республиканская партия) при обсуждении книги журналиста Боба Вудворда «Война». Об этом 8 октября сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Журналисты опубликовали выдержки из книги, где автор утверждал о якобы имевших место личных контактах Трампа с Путиным. По словам Вудворда, во время пандемии COVID-19 в 2020 году Трамп отправил в Россию оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях. В штабе республиканца данные эпизоды из книги назвали вымыслом.

«Это пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель», — заявила Харрис.

Критикуя Трампа за мнимые контакты с Путиным, кандидат в президенты США назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

Как сообщало ИА Регнум, действующий американский лидер Джо Байден также неоднократно позволял себе неуважительные высказывания в адрес Владимира Путина.

Вечером 11 июля Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне обвинил главу российского государства в возвращении к жизни старейших, глубочайших страхов Европы. В конце мая в ходе выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте Байден назвал российского лидера «жестоким тираном». В конце марта глава Белого дома сравнил Путина с «мясником» и назвал его «чистейшим бандитом». В ответ на это президент России пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что оскорбительные высказывания американского президента вредят его собственной репутации, при этом Путин не реагирует на такое хамство. По словам представителя Кремля, президент России не станет отвечать «на подобные наглости» и не станет опускаться до уровня американского коллеги.