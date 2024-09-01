Москва, 1 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин никогда не ведёт себя невежливо в отношении лидеров других стран, а потому для него было непостижимо, когда президент США Джозеф Байден назвал его «убийцей», сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Указанное заявление Байден сделал в марте 2021 года, вскоре после избрания президентом США. Путин в ответ пожелал ему доброго здоровья. Позднее Байден ещё несколько раз оскорблял президента России, называя его, в частности, «мясником» и «военным преступником».

«Президент Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах, никогда себе не позволяет не то что хамства — невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава Соединённых Штатов Америки, используют в своём лексиконе такие слова», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что сам он не сразу поверил в то, что Байден действительно выступил с подобным заявлением, и несколько раз перепроверил это сообщение.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента также заявил, что отношения России и США в настоящее время находятся на самой низшей точке в истории и перспектив их улучшения пока нет.

США в течение нескольких десятилетий наступали на интересы России, и в последние годы чаша терпения Москвы переполнилась, подчеркнул Песков. Вашингтон всё больше вовлечён в конфликт на территории Украины и демонстрирует вражескую позицию в отношении РФ, отметил пресс-секретарь президента.

Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, Вашингтон всегда пытается всем говорить, как они должны действовать и как они должны жить, заявил также Песков.