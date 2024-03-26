Штат Северная Каролина, США, 27 марта, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден вновь позволил себе оскорбительные высказывания по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В ходе выступления в штате Северная Каролина Байден говорил о возможности привлечения дополнительных средств, повышая налоги для миллиардеров в США.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — заявил Байден.

Как сообщало ИА Регнум, неоднократные недипломатичные выражения Байдена в адрес российского президента оскорбляют только сами США. Путин до уровня американского коллеги опускаться не станет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Байден регулярно допускает всяческие ляпы, которые говорят о его умственных способностях. Разного рода оскорбления Байден в адрес коллег не украшают главу государства, вряд ли США могут гордиться этим, отметил Песков.

Ранее Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья, напомнив детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Байден произносит грубые слова в сторону Владимира Путина из-за недостатка российских лекарственных препаратов в Белом доме, прокомментировала 15 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, как Байден во время своего обращения к Конгрессу позвал американцев полететь с собой за таблетками в Москву, Торонто или Берлин.