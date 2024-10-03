Москва, 3 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. На данный момент российская сторона не видит возможности для прямых контактов с киевским режимом. Об этом 3 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остаётся открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», ― указал дипломат на пресс-конференции в преддверии XVI саммита БРИКС в Казани.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Москва приветствует выдвижение конструктивных и содержательных предложений по урегулированию конфликта с Украиной от всех стран, в том числе от участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон.

Рябков также добавил, что Россия задействует площадку БРИКС для объяснения причин украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и главы киевского режима о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. Дипломат подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе.

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин 30 сентября заявил, что только обвал фронта после крупного поражения Вооружённых сил Украины может заставить главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Путин при этом исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. На мероприятие Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите.