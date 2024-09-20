Киев, 20 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В вооружённом конфликте Украины и России нужно поставить точку в 2024 году. Об этом 20 сентября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, прибывшей в Киев.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы должны максимально укрепить Украину, чтобы организовать второй в этом году мирный саммит — саммит, который может положить конец этой войне и поставить именно такую точку, которая никогда не станет многоточием», — привело его слова агентство «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что все европейские страны заинтересованы в мире. При этом, по словам главы киевского режима, мир не может заключаться в замораживании вооружённого конфликта или манипулировании международным правом. Он должен быть надёжным и будет таковым, заключил Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Зеленский объявил о готовности нового «плана победы» Украины в конфликте с Россией. По словам главы киевского режима, на данный момент уже полностью определены все самые важные детали и ключевые аспекты его плана, и теперь Киеву необходима решимость для реализации этих замыслов.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд днём ранее заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом Зеленского. По её словам, власти США будут помогать в продвижении этого документа.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в июле отметил, что российская сторона не намерена участвовать в новом саммите по Украине, в том числе из-за попыток поднять на будущих встречах ультимативную «формулу мира» Зеленского.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к мирным переговорам, но подчеркнул необходимость разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область. В июне глава государства на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Путин подчеркнул необходимость вывода украинских войск с территории ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официального отказа Киева от планов вступить в НАТО.