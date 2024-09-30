Киев, 30 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Заставить главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине сможет только обвал фронта после крупного поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение 30 сентября в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» высказал депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

© Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский

По его словам, в настоящее время перспектив решения конфликта нет.

«Я не вижу никакой причины, которая бы <…> заставила Зеленского сесть за стол переговоров с РФ. Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого занятия огромного количества территорий», — пояснил политик.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 сентября заявила, что все якобы мирные инициативы Запада и главы киевского режима о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. Дипломат подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что проекты мирного урегулирования украинского конфликта не будут иметь успеха, если участия в них не будет принимать Россия.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш считает, что дальнейшую судьбу украинского конфликта определит исход выборов в США. Политик добавил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа, который обещал положить конец военным действиям на Украине, была бы лучшим исходом с точки зрения интересов Европы.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Путин при этом исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.