Путин исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей
Астана, 4 июля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Прекращение боевых действий на Украине без достижения договорённостей невозможно. Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 июля по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
Станислав Красильников/РИА Новости
Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свои позиции, подчеркнул он.
«Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — сказал Путин.
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