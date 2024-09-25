Москва, 25 сентября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Все якобы мирные инициативы Запада и главы киевского режима Владимира Зеленского о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью, заявила 25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западнёй или ещё чем-то», — указала дипломат.

То, что предлагает Запад, и то, что озвучивает Зеленский, никакими переговорами не является, отметила представитель МИД. Захарова подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе с пониманием того, что через компромисс, через использование права, через фиксацию соответствующих договорённостей можно прийти к взаимоприемлемым развязкам.

«То, что делает киевский режим, понятно, что за ним стоят англосаксы, это в очередной раз создание некой истории со словом «переговоры», со словом «мир», внутри которых, как я уже сказала, только фальшь, обман и ложь», — подчеркнула дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом.

Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но ВСУ должны покинуть временно оккупированные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а киевский режим — объявить об отказе от идеи вступления в НАТО.