Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей, заявил президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.