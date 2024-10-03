Волгоград, 3 октября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Житель Волгограда Никита Журавель, ранее осуждённый за сожжение Корана, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Кирилл Брага/РИА Новости Никита Журавель

Обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении волгоградца по ст. 275 УК РФ, утвердила прокуратура Волгоградской области. Дело будет рассматриваться в Волгоградском областном суде.

По версии следствия, обвиняемый через мессенджер сам вышел на контакт с представителем службы безопасности Украины и предложил сотрудничество.

«В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолётов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Журавеля осудили по делу о сжигании Корана. Инцидент произошёл в Волгограде 20 мая 2023 года. Задержанный мужчина признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, по заданию заказчика Журавель снимал передвижение спецтехники в Волгограде и расклеивал листовки на тему эвакуации населения. Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест.

Позднее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из регионов страны с преимущественно мусульманским населением. Уголовное дело передали управлению Следственного комитета по Чеченской Республике.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам Кадыров бьёт Журавеля. По словам главы республики, такие люди хотят внести разлад в общество и не понимают языка убеждения. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала к недопущению самосуда по этому делу.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана. В суде молодой человек заявил, что не думал о последствиях, а лишь хотел заработать.