Грозный, 25 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Люди, сжигающие священные для верующих тексты, — это провокаторы, целью которых является разрушение мира и взаимопонимания в российском обществе, заявил 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам Кадыров бьёт Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде.

Дарья Антонова ИА Регнум Рамзан Кадыров

«В Сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое священное писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Такие люди хотят внести разлад в общество и не понимают языка убеждения, добавил глава Чечни.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент со сжиганием Корана произошёл в Волгограде 20 мая. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель. Он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. 22 мая Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест.

Позднее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из регионов страны с преимущественно мусульманским населением. Президент Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с военными корреспондентами рассказал, что уголовное дело передано управлению Следственного комитета по Чеченской Республике.