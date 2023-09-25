Кадыров признал, что его сын избил задержанного за сожжение Корана мужчину
Грозный, 25 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Люди, сжигающие священные для верующих тексты, — это провокаторы, целью которых является разрушение мира и взаимопонимания в российском обществе, заявил 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам Кадыров бьёт Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде.
«В Сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое священное писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Такие люди хотят внести разлад в общество и не понимают языка убеждения, добавил глава Чечни.
Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент со сжиганием Корана произошёл в Волгограде 20 мая. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель. Он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. 22 мая Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест.
Позднее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из регионов страны с преимущественно мусульманским населением. Президент Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с военными корреспондентами рассказал, что уголовное дело передано управлению Следственного комитета по Чеченской Республике.