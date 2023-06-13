Москва, 14 июня, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Виновный в сжигании Корана в Волгограде отправится отбывать наказание в колонию в одном из мусульманских регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Он уточнил, что расследованием этого уголовного дела уже занимаются следователи из Чечни.

«Мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», — сказал глава государства.

Российский лидер вспомнил об этом деле, комментируя случаи, при которых чиновники и преподаватели в России склоняли молодежь к проукраинской позиции. Путин считает, что расследованием подобных действий должны заниматься сотрудники, которые участвовали специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая мужчина Волгограда сжёг возле мечети Коран. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель.

Задержанный признался, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. 22 мая Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест до 20 июня.