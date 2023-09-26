Москва, 26 сентября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Принципы правового государства заключаются в том, чтобы какое бы страшное преступление человек ни совершил, он ответил за него перед судом по закону. Во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по установленным законом правилам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, подобные действия сеют в обществе межнациональную рознь, вражду и нетерпимость, поэтому они не могут остаться безнаказанными.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам Кадыров бьёт Никиту Журавеля, задержанного в мае за сожжение Корана в Волгограде. По словам главы республики, такие люди хотят внести разлад в общество и не понимают языка убеждения.

После задержания Журавель признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Центральный районный суд Волгограда 22 мая отправил мужчину под арест.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с военными корреспондентами рассказал, что уголовное дело передано управлению Следственного комитета по Чеченской Республике.