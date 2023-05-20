Волгоград, 20 мая, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Задержанный за сожжение Корана житель Волгограда заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Следствие установило, что не позднее 19 мая 2023 года злоумышленник сжег Коран, находясь в районе Соборной мечети, которая располагается в Ворошиловском районе города. Задержанным оказался житель Волгограда Никита Журавель.

После проведения акции мужчина передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Задержанный также признался в том, что содействовал СБУ тем, что осуществлял видеосъемку военных объектов. Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят обыски по месту жительства подозреваемого. ФСБ России представило видеозапись с показаниями задержанного.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в Москве возбудили уголовное дело после сожжения Корана недалеко от Святого озера, где планировалось строительство мечети. 18 мая управление ФСБ по Еврейской автономной области обнародовало информацию о том, что в Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для СБУ, которая привлекала его к сотрудничеству «на материальной основе».

Мужчина собирал информацию о деятельности Вооружённых сил России в рамках специальной военной операции. Кроме того, он искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.