Москва, 21 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Министр юстиции России Константин Чуйченко посчитал верным направить мужчину, сжёгшего Коран возле Соборной мечети в Волгограде, в колонию с преобладанием мусульманских национальностей. Об этом он заявил 21 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко

«Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — процитировало министра РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в Волгограде у мечети неизвестные сожгли Коран, видеозапись этого опубликовал ряд Telegram-каналов. При проверке этого инцидента полиция задержала подозреваемого.

Позднее задержанный за сожжение книги житель Волгограда заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Он уточнил, что после проведения акции передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ).

Пресс-служба Следственного комитета сообщила 21 мая, что уголовное дело, возбуждённое в Волгоградской области против Никиты Журавеля в связи с осквернением Корана, будут расследовать в Чечне.

ИА Регнум ранее сообщало о схожем случае, когда провокатор сжёг Коран у Белого озера в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда отметил, что тема надругательств над Кораном дошла и до России, и признал, что видео с сожжением показалось ему сомнительным. Несмотря на это, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.