Грозный, 12 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель заявил в суде, что не думал о последствиях, а хотел только подзаработать.

РИА Новости

В ходе заседания Висаитовского районного суда Грозного он рассказал, что 4 мая 2023 года сжёг Коран и снял это на мобильный телефон, после чего отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram с ником «//».

«После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак. Я сделал это с целью получения материальных средств. Я не думал о последствиях», — сказал Журавель.

Отвечая на вопросы, Журавель рассказал, что с заказчиком лично не был знаком, а общался с ним с конца февраля 2023 года в чате Telegram-канала, причём контакт был установлен в ходе просмотра новостных пабликов на тему специальной военной операции.

После этого Журавель по заданию заказчика снимал передвижение спецтехники в Волгограде, расклеивал листовки на тему эвакуации населения и предпринимал другие действия.

Также он рассказал, что купил Коран на собственные деньги. Позже ему перевели 800 рублей, других денег он не получал и думал, что вознаграждение будет потом.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент со сжиганием Корана произошёл в Волгограде в мае 2023 года. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель. Он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. 22 мая Центральный районный суд Волгограда отправил его под арест.

Позднее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из регионов страны с преимущественно мусульманским населением.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, и в конце мая обвиняемого доставили в следственный изолятор Грозного. В Следственном комитете РФ пояснили, что дело Журавеля передали следователям в Чечню, поскольку ведомство получило многочисленные обращения жителей республики, призвавших признать их потерпевшими.

В октябре глава Чечни Рамзан Кадыровпоказал кадры встречи с Журавелем и заявил, что сомневается в том, что арестованный за сожжение Корана молодой человек искренне хочет принять ислам. Он назвал задержанного провокатором и диверсантом, который действовал в стиле европейских спецслужб.