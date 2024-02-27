Грозный, 27 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Житель Волгограда Никита Журавель, сжёгший Коран возле соборной мечети, проведёт 3,5 года в колонии общего режима. Такой приговор вынес 27 февраля Висаитовский районный суд города Грозного.

Елена Афонина/ТАСС Никита Журавель

«Окончательно назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС слова судьи Руслана Дандаева, огласившего приговор.

Журавеля обвиняли в сожжении Корана у мечети в Волгограде по указанию украинских спецслужб. Видеоролик об этом разошёлся по соцсетям в мае 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Журавель заявил в суде, что не думал о последствиях, а только хотел подзаработать. Он рассказал, что установил контакт с заказчиком акции, когда просматривал новостные паблики на тему специальной военной операции. За сожжение Корана Журавелю пообещали 10 тыс. рублей. Кроме того, по заданию заказчика Журавель снимал передвижение спецтехники в Волгограде, расклеивал листовки на тему эвакуации населения и предпринимал другие действия.