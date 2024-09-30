Москва, 30 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Риск начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке очень высок, заявил 30 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

В связи с гибелью лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы от израильского удара представитель Кремля заявил, что эти действия привели к дестабилизации обстановки в регионе. В результате погибло много мирных жителей. Происходящее неизбежно ведёт к гуманитарной катастрофе, подобно той, которая происходит в секторе Газа.

«Эти последствия не могут оставлять нас безучастными, не могут не вызывать нашу глубочайшую озабоченность», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате обрушилось не менее шести домов.

На следующий день израильские СМИ сообщили, что в результате атаки погибла дочь Насраллы. В этот же день ЦАХАЛ заявила о ликвидации самого Насраллы. Позже «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера. Президент США Джо Байден 28 сентября заявил, что Вашингтон рассматривает смерть Насраллы как «справедливый ответ на многочисленные жертвы».

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что убийство Насраллы приведёт к уничтожению Израиля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ближнему Востоку угрожает большая война. Убийство Насраллы он назвал политическим.