Вашингтон, 28 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Смерть лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в Бейруте является мерой справедливости за многочисленные жертвы, заявил президент США Джо Байден 28 сентября.

Ron Adar/Global Look Press

«Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — говорится в его заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.