Тегеран, 28 сентября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведёт к уничтожению Израиля, заявил 28 сентября первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

Zuma\TASS Мохаммад Реза Ареф

Тегеран продолжил поддерживать силы исламского сопротивления в регионе, сказал он.

«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насраллы, уничтожит сионистский режим», — цитирует первого вице-президента пресс-служба правительства Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.