Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Израильская армия ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram-канале.

Salah Malkawi/GlobalLookPress

«Армия обороны Израиля объявляет, что 27 сентября 2024 года Хасан Насралла, лидер террористической организации «Хезболла» и один из её основателей, был ликвидирован силами Армии обороны Израиля вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом «Хезболлы», и другими командирами «Хезболлы», — отмечается в публикации.

В заявлении указано, что истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации «Хезболла», расположенной под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесен в то время, когда высшее командование шиитского движения действовало из штаб-квартиры, добавили представители пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 сентября представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

За час израильские истребители атаковали десятки военных объектов шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.