Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы является политическим, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте», — сказал министр.

Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте отражает неоспоримый факт — безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо её не будет ни для кого, отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия годами пыталась внедрять в сознание Вашингтона, Лондона и Брюсселя эту простую истину, но безуспешно.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Представители палестинского движения ХАМАС назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этих своих действиях. При этом президент США Джозеф Байден назвал убийство Насраллы справедливым.